Во Львовской области от осложнений COVID-19 скончался защитник Донецкого аэропорта, житель Жолквы Владимир Клепач.
Об этом сообщил городской голова Олег Вольский.
«Печальное известие для всей Жолковщины. Вследствие осложнений от коронавирусной болезни утром в больнице скончался Герой российско-украинской войны, защитник Донецкого аэропорта, киборг, жолковчанин Владимир Клепач. Искренние соболезнования родным и близким», - написал Вольский.
Владимир Клепач – боец-доброволец 7 роты 80 Десантно-штурмовой бригады, защитник Донецкого аэропорта, награжден орденом «За мужество» III степени.
Как сообщал ForUm, вначале ноября во Львове в возрасте 37 лет от СOVID-19 скончался участник боевых действий на востоке Украины, общественный активист Юрий Досяк, прошедший Иловайский котел и 119 дней находившийся в плену у российских боевиков в Донецке.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время