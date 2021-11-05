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Во Львове в возрасте 37 лет от СOVID-19 скончался участник боевых действий на востоке Украины, общественный активист Юрий Досяк, прошедший Иловайский котел и 119 дней находившийся в плену у российских боевиков в Донецке.

Об этом сообщил Львовский центр предоставления услуг участникам боевых действий.

«С глубокой грустью сообщаем, что сегодня утром отошел в вечность участник боевых действий Юрий Досяк. Юра – боец-добровольец батальона «Донбасс», выживший в Иловайске, вернувшийся из плена... Но, к сожалению, здесь недуг оказался сильнее... Выражаем искренние соболезнования родным и близким», - говорится в сообщении.

Как пишет Укринформ, Досяк длительное время находился в больнице с обширной двусторонней пневмонией, вызванной COVID-19. Был под аппаратом ИВЛ. Неделю пролежал в медицинской коме, однако накануне вышел из нее, был в медицинском сне, и наблюдалась положительная динамика. Семья ветерана АТО начала копить деньги на его лечение. Но сегодня утром его сердце остановилось.

Львовянин Досяк был активным участником Майдана, а когда началась российская агрессия на востоке Украины, пошел добровольцем в батальон «Донбасс». Участвовал в освобождении Попасной, в боях за Марьинку, а при выходе из Иловайского котла попал на 119 дней в плен к российским боевикам в Донецке. После возвращения домой Досяк основал собственный реабилитационный центр «Благодарный Эродий» с фермерским хозяйством для побратимов.  
ForUm

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