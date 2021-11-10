9 ноября в 14:07 измерительными приборами сейсмической станции «Львов» вблизи с. Пнев Надвирнянского района был зафиксирован подземный толчок на глубине 3,8 км магнитудой 1,8 балла, сообщила ГосЧС.

Такая мощность не чувствуется на поверхности человеком, негативных последствий нет. Обращений от граждан в службу не поступало.

Как сообщал ForUm, земные толчки в Ивано-Франковской области зафиксировали днем, 29 октября.

Также в октябре землетрясение произошло в Закарпатской области на территории города Виноградов. Оно произошло с более ощутимой силой, но на большой глубине.

В сентябре землетрясения зафиксировали в Тернопольской области.