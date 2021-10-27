На территории Закарпатской области на глубине 7 км зафиксировано землетрясение магнитудой 3,1 балла по шкале Рихтера, сообщил Главный центр специального контроля.
Источник землетрясения находится в районе города Виноградов, на глубине 7 км.
По классификации землетрясение относится к едва ощутимым.
По расчетам колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.
Последние землетрясения из данного региона зарегистрированы 23 января и 25 июля 2020 года, с магнитудами 3 и 1,9 соответственно.
Как сообщал ForUm, в сентябре землетрясения зафиксировали в Тернопольской области, в октябре – на Прикарпатье.
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