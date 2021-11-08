Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в данный момент предположительно перевозят из руставской тюрьмы на вертолете в военный госпиталь в Гори, сообщает в понедельник грузинский оппозиционный телеканал «Мтавари архи».

Ранее мать Саакашвили Гиули Аласания заявила журналистам, что ее сына нет в тюрьме, его забрали на вертолете, передает Интерфакс-Украина.

«По моей информации, собрался консилиум, который заключил, что его необходимо перевести в многопрофильную больницу. В это время, игнорируя все, на наших глазах его куда-то забрали. Проехали две бронированные машины и пролетел вертолет. Мы два часа ждем и ответа нет. Человека нет, забрали», - сказала она журналистам перед тюрьмой, куда она пришла на свидание с сыном вместе с внуками.

Грузинские СМИ при этом сообщают, что на территории тюрьмы сел вертолет.

Личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе до этого заявлял, что, как считает консилиум врачей, необходимо срочно перевести экс-президента Грузии в многопрофильную гражданскую клинику.

Консилиум (многопрофильной группы врачей, созданной для наблюдения за состоянием Саакашвили) состоялся в понедельник.

По словам Кипшидзе, члены консилиума лично с Саакашвили не встречались, так как он от встречи отказался.

Он отметил, что врачи на основе результатов анализов единогласно приняли решение о том, что его необходимо госпитализировать.

Кипшидзе не исключил, что госпитализация продолжающего голодовку Саакашвили, состояние которого, по его словам, ухудшается, может произойти уже в понедельник вечером, если Минюст примет данную рекомендацию.

В Минюсте Грузии пока не прокомментировали эту информацию. Ранее в ведомстве исключили перевод Саакашвили в гражданскую клинику. Там заявляли, что он может быть помещен только в тюремную больницу.