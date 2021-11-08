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По состоянию на 8 ноября указ президента Владимира Зеленского о высадке 1 млрд деревьев в течение трех лет с июня этого года – начала его реализации –  выполнен на 3,53%.

По данным, опубликованном на сайте государственной программы «Зеленая страна», всего высажено 35,38 млн деревьев (+8,14 млн за минувшую неделю) на общей площади 6,78 тыс. га.

Регионами-лидерами по залеснению являются Житомирская область, где высажено 12,69 млн деревьев, Волынская (3,25 млн), Черниговская (2,27 млн), Львовская (2,24 млн), Киевская (2,07 млн) и Ривненская (1,98 млн) области.

Меньше всего деревьев высажено в Херсонской и Николаевской областях – 19 тыс. и 46 тыс. деревьев соответственно.

Напомним, Зеленский в июне 2021 года подписал указ о реализации в Украине проекта «Зеленая страна» для увеличения количества лесов в Украине. Цель проекта за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 млн га. Планируется также в ближайшие три года высадить в Украине 1 млрд деревьев.

Для этого потребуется 2 млрд грн.

По данным главы Государственного агентства лесных ресурсов Юрия Болоховца, высадка 1 млрд деревьев необходима для минимизации последствий глобального изменения климата, создания защитных полос из деревьев для защиты от пылевых бурь, а также увеличения показателя лесистости страны с нынешних 15,9% до минимально необходимых 20%.
ForUm

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