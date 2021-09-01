В мире под угрозой исчезновения находятся 30% видов деревьев.

Об этом говорится в исследовании Botanic Gardens Conservation International, сообщает УНИАН.

«Из 58 497 известных видов 30% находятся под угрозой исчезновения, а 142 исчезли», - отметил председатель комиссии по выживанию видов Джон Пол Родригес.

Среди деревьев, которые наиболее подвержены риску, - магнолии и диптерокарповые. Они встречаются в тропических лесах Юго-Восточной Азии. Также подвержены угрозе дубовые деревья, клены и эбены.

Наибольшее количество исчезающих видов находится в Бразилии - 1788 деревьев в зоне риска. Далее идут Индонезия, Малайзия, Китай, Колумбия и Венесуэла.

Основными угрозами, с которыми сталкиваются древесные породы, являются сельское хозяйство, заготовка древесины и животноводство, изменение климата и экстремальные погодные условия.