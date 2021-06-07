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Для высадки 1 млрд деревьев в рамках проекта «Зеленая страна» на ближайшие три года потребуется 2 млрд грн, которые будут привлечены за счет деятельности лесных хозяйств, сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский.

«По стоимости мы подсчитали, что на три года нужно около 2 млрд грн. Большая часть будет предоставлена за счет деятельности государственных лесных хозяйств без привлечения средств из государственного бюджета. Наряду с этим мы планируем увеличивать расходы бюджета за счет деятельности лесных хозяйств. Уже в этом году, как сказал президент, по итогам первого квартала доход лесной отрасли увеличился на 1 млрд грн», — прокомментировал инициативу президента на всеукраинском форуме «Украина 30. Экология» Абрамовский порталу Green Deal.

Министр добавил, что по итогам года можно будет увеличить поступления в госбюджет и в разы увеличить доходность отрасли за счет разрушения схем по продаже древесины и проведения прозрачных аукционов, а также за счет конкурентной борьбы за дефицитный ресурс.

Кроме того, по его словам, Украина должна до 31 июля подать проект Второго национально определяемого взноса Украины (НОВ2) в Парижское соглашение в Секретариат Рамочной конвенции ООН об изменении климата, но консультации с бизнесом еще продолжаются. 

«Консультации с бизнесом и ассоциациями еще не закончились. Есть некоторые разногласия, но бизнес уже начинает понимать важность вклада каждого в преодолении климатических изменений. Больше разговоров по этому вопросу у нас происходит с представителями крупного и среднего бизнеса. Я думаю, что не будет сопротивления со стороны власти», — сказал министр.

Цель проекта президента «Зеленая страна» состоит в увеличении в Украине за 10 лет площади лесов на 1 млн га, из которых в ближайшие три года планируется высадить 1 млрд деревьев.

 
ForUm

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