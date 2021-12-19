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В Киеве заметили интересную зимнюю аномалию. На улице Липской в Печерском районе столицы зацвели деревья.

Об этом пишет сайт "Сегодня".

Обычно деревья расцветают весной.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в ноябре зацвели каштаны. Очевидцы заметили аномалию на Оболони и Теремках.

"Распускающийся осенью цвет погибнет с наступлением первых холодов. А на следующий год весной эти ветви уже будут пустыми – дважды в год они не смогут зацвести", – пишут в Сети.
ForUm

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