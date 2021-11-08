Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков обнародовал список депутатов, которые войдут в созданное им межфракционное объединение под названием «Разумная политика».

«Любая политика должна быть открытой и честной и базироваться именно на этих принципах. Поэтому, чтобы снять любые манипуляции, публикую письмо о создании МФО и перечень депутатов, вошедших в состав объединения», - написал он в Telegram.

Так, помимо Разумкова в новое МФО войдут 21 «слуга народа»: Владимир Козак, Василий Мокан, Роман Соха, Нелли Яковлева, Оксана Дмитриева, Валерий Божик, Дмитрий Микиша, Артем Дмитрук, Ольга Саладуха, Александр Бакумов, Олег Воронько, Ольга Коваль, Дарья Володина, Роман Бабий, Михаил Новиков, Алина Загоруйко, Константин Касай, Дмитрий Гурин, Михаил Крячко, Евгений Петруняк, Иван Юнаков, бывшая «слуга» Людмила Буймистер; и два депутата от «Батькивщины» – Андрей Николаенко и Владимир Кабаченко.

Как сообщал ForUm, экс-спикер Верховной Рады, народный депутат Дмитрий Разумков заявил о намерении создать новую политическую силу в конце октября.

7 октября Верховная Рада отозвала Разумкова с занимаемой должности.