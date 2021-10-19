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Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук объявил об исключении народного депутата Людмилы Буймистер из фракции «Слуга народа».

Об этом сообщила пресс-служба парламента.

«Председательствующий объявил об исключении из состава депутатской фракции «Слуга народа» народного депутата Людмилы Буймистер согласно решению фракции», - говорится в сообщении.

Напомним, «Слуги народа» на своем заседании решили инициировать процедуру исключения нардепки Людмилы Буймистер, сообщила пресс-секретарь политсилы Юлия Палийчук.

Во втором чтении законопроект «об олигархах» приняли 22 сентября. Его поддержали 279 нардепов. Буймистер была единственной из «слуг», кто проголосовал против документа. После этого в ходе съезда фракции в Трускавце, ей решили вручить награду «красная кнопка года».
ForUm

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