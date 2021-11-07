Ситуация с освобождением украинцев, которые незаконно удерживаются в России и на временно оккупированных территориях Украины, находится в "замороженном" состоянии. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 5 ноября на форуме Re: Open Zakarpattia в Закарпатской области, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Сейчас ситуация в таком замороженном состоянии. Но мы будем биться за возвращение наших граждан", – сказал Кулеба.

Он напомнил, что президент Владимир Зеленский неоднократно передавал списки незаконно удерживаемых украинцев международным партнерам во время встреч.

Напомним, Дмитрий Кулеба считает, что Венгрия вернется к "громкой поддержке Украины в НАТО". Однако для этого необходимо решить спорные вопросы.