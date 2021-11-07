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Дмитрий Кулеба считает, что Венгрия вернется к "громкой поддержке Украины в НАТО". Однако для этого необходимо решить спорные вопросы.

Соответствующее заявление об ожиданиях относительно будущей поддержки Киева Будапештом во время форума Re: Open Zakarpattia сделал глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает 24 канал.

Министр назвал "дипломатической шпилькой" тот факт, что глава венгерского зарубежного ведомства Петер Сийярто на Варшавском форуме безопасности не упомянул о перспективах Украины в НАТО. В то же время он прокомментировал такую возможность для Грузии.

Однако Кулеба убежден, что ситуация изменится "учитывая историю наших двусторонних отношений". Ведь членство Украины в НАТО отвечает интересам Венгрии.

"У меня нет сомнений, что после того, как мы с Венгрией преодолеем недоразумение, она энергично вернется к громкой поддержки Украины в НАТО", – подчеркнул глава МИД Украины.

Напомним,

Перспективы принятия Украины в ряды Североатлантического Альянса - это, прежде всего, вопрос политического характера. Европа вынуждена учитывать позицию Путина в этом вопросе.

Об этом заявил новый министр обороны Украины Алексей Резников в эфире программы «Свобода слова».
ForUm

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