Министерство здравоохранения Украины прорабатывает возможность введения так называемой "ковидной амнистии". Человеку дадут возможность пройти вакцинацию от коронавируса, даже если он до этого купил сертификат.

Об этом на встрече с журналистами рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

Как объяснил глава Минздрава, если человек купил фальшивый сертификат, и при этом его внесли в систему здравоохранения как вакцинированного, то сейчас он теряет возможность получить настоящую прививку от "ковида".

"Нам нужно это убрать - мы работаем над этой моделью, как это сделать", - добавил Ляшко.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль во время «Часа вопросов к правительству» в Верховной Раде призвал украинцев вакцинироваться против COVID-19.

Отвечая на вопросы народных депутатов, Шмыгаль подчеркнул, что вакцинирован двумя дозами и продемонстрировал внутренний COVID-сертификат в смартфоне.