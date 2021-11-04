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Государственная исполнительная служба Украины впервые изъяла автомобиль у водителя-должника, не уплачивавшего штрафы за существенное превышение скорости на автодорогах.

Об этом сообщил заместитель министра юстиции по исполнительной службе Андрей Гайченко.

«Сказано-сделано. Первый изъятый ​​в Харькове автомобиль в рамках новой инициативы Минюста по наведению порядка на дорогах наших городов. Этот горе-автомобилист имеет еще и 80 тысяч долга за нетрезвое вождение. 2 эпизода. Вероятно, под хмельком быстрая езда ему казалась еще более интересной и безопасной. Нарушителем оказался гражданин Нигерии в возрасте 32 лет», - рассказал Гайченко.

Как сообщал ForUm, ранее в Министерстве юстиции предупредили, что у водителей-должников, не уплачивающих штрафы за существенное превышение скорости на городских автодорогах, Государственная исполнительная служба будет изымать транспортные средства.
ForUm

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