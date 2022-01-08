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В Украину возвращаются снегопады: предприятия, учреждения, организации по благоустройству населенных пунктов обязаны чистить снег на территориях, за которые они ответственны. Тем, кто не делает этого, грозит штраф.

"Апостроф" рассказывает о том, кто должен чистить снег и какие штрафы им грозят за невыполнение этой обязанности.

Как прописано в ч. 2 ст. 18 Закона Украины "О благоустройстве населенных пунктов", расчисткой снега должны заниматься предприятия, учреждения, организации по благоустройству населенных пунктов.

В частности они обязаны:

  • содержать в надлежащем состоянии находящиеся в их собственности или пользовании объекты благоустройства (их части), а также определенную правилами благоустройства территорию;
  • возмещать в установленном порядке ущерб, причиненный нарушением законодательства в вопросах благоустройства населенных пунктов.

В свою очередь украинцы имеют право требовать немедленного выполнения работ по благоустройству в случае, если их невыполнение может нанести вред жизни, здоровью или имуществу граждан.

Если же это произошло, граждане могут обращаться в суд с иском о возмещении ущерба, причиненного имуществу или здоровью в результате действий или бездействия балансодержателей объектов благоустройства.

Отметим, балансодержателями многоквартирного жилого дома, например, могут быть жилищно-эксплуатационная контора (ЖЭК), жилищно-строительный кооператив (ЖСК) или объединение совладельцев многоквартирного дома (ОСМД).

Согласно действующим нормам, скалывание льда и уборка снега осуществляется при необходимости, а посыпание территории песком, песко-соляной смесью и т. д. (при наличии гололеда) – 4-8 раз в месяц.

В соответствии со статьей 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях Украины, нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов, правил благоустройства территорий населенных пунктов влекут наложение штрафа:

  • от 340 до 1 360 грн – на граждан и должностных лиц;
  • от 850 до 1 700 грн – на граждан – субъектов предпринимательской деятельности.

Как рассказывал "Апостроф", перед Новым годом в настоящий снежный плен попал Днепр. Город стоял в пробках, опаздывали поезда, вследствие чего цены на услуги такси взлетели в несколько раз.
ForUm

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