Государственная исполнительная служба будет изымать транспортные средства у водителей-должников, не уплачивающих штрафы за существенное превышение скорости на городских автодорогах.

Об этом в комментарии изданию «Borg.Expert» заявил заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко.

По его словам, триггером к такой радикальной позиции Минюста по делам в отношении должников, не уплачивающих штрафы за нарушение ПДД из-за значительного превышения скорости, стали резонансные ДТП в Харькове. Там, по предварительным данным Нацполиции, скорость нарушителей превышала отметку в 180 км в час. Поэтому изъятие авто водителей-должников, превышающих скорость в городах, начнется именно с Харькова. Затем эта инициатива будет реализована в столице, а впоследствии – и по всей Украине. Пока условной «цифрой реагирования» выбрано превышение скорости в 150 км в час. Исполнительная служба при наличии законных оснований будет инициировать и проводить совместно с работниками МВД изъятие за долги автомобилей таких «скоростных» нарушителей.

«Коллеги из МВД систематизировали определенную информацию о нарушителях, превышающих скорость на значительные цифры (речь идет именно о стиле езды в городах, а не на автодорогах). Как и прогнозировалось, такими нарушителями являются одни и те же люди. Поэтому в Минюсте решили приобщиться к наведению порядка на дорогах, поскольку, как оказалось, любители скорой езды не очень любят платить штрафы за такие нарушения. Если человек позволяет себе ездить по городу со скоростью более 150 км/ч, то он должен за это отвечать. Особенно при условии, что он не только нарушает скоростной режим, но и не платит штрафы по таким превышениям. Водители с такой манерой передвижения подвергают опасности обычных граждан», – подчеркнул Гайченко.

По информации издания, в Харькове сейчас таких «системных» нарушителей скоростного режима езды насчитывается до 10 человек, в Киеве – до 30. Всего по Украине – почти полторы сотни водителей.