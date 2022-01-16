Верховная рада в конце 2021 года внесла изменения в некоторые законы Украины об охране здоровья населения от вредного воздействия табака. Законом уточнен исчерпывающий перечень мест, где запрещено курить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №4358.

Перечень мест, где запрещено курить

Согласно закону, запрещается курение, употребление и использование табачных изделий, предметов, связанных с их употреблением, травяных изделий для курения, электронных сигарет, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания, кальянов:

1) в лифтах и таксофонах;

2) в помещениях и на территории учреждений здравоохранения;

3) в помещениях и на территории учебных заведений;

4) в помещениях и на территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и учреждений физической культуры и спорта;

5) в помещениях заведений ресторанного хозяйства;

6) в помещениях объектов культурного назначения;

7) в помещениях органов государственной власти, других государственных учреждений, органов местного самоуправления;

8) в помещениях предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности;

9) в помещениях гостиниц и аналогичных средств размещения граждан;

10) в помещениях общежитий;

11) на детских площадках;

12) в местах общего пользования жилых домов;

13) в подземных переходах;

14) в транспорте общего пользования, используемого для перевозки пассажиров, в том числе в такси;

15) на вокзалах и станциях;

16) на остановках общественного транспорта.

Запрещается курение, употребление, использование табачных изделий, электронных сигарет, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания, кальянов в аэропортах, кроме специально отведенных для этого мест.

За курение в неположенном месте могут выписать штраф от 51 до 170 гривен. За повторное нарушение в течение года, штраф увеличится от 170 до 340 гривен.

Законом запрещаются реализация (продажа) табачных изделий, предметов, связанных с их употреблением, травяных изделий для курения, электронных сигарет, заправочных контейнеров, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания лицам, которые не достигли 18 лет, а также реализация (продажа) табачных изделий в единичных пачках, содержащих менее 20 сигарет, сигарилл или сигарет, или поштучно (кроме сигар).

Общественные места

Для целей законом запрета курения еще раз определяется понятие "общественное место" - часть (части) любого здания, сооружения, которое доступно или открыто для населения свободно или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени, в том числе подъезды зданий и сооружений, а также подземные переходы, стадионы, паркинги.

Таким образом, улица, парки и пляжи не являются общественными местами, в них можно курить и не нужно носить защитные маски.

В то же время закон предоставляет полномочия городским, сельским, поселковым советам дополнительно определять запрещенные для курения места в пределах соответствующей громады.

Места для курения

В специально отведенных местах для курения в аэропортах размещается наглядная информация, состоящая из графического знака и текста следующего содержания: "Место для курения. Курение вредит вашему здоровью!".

В местах и заведениях, где запрещено курение, размещается наглядная информация, состоящая из графического знака о запрещении курения и текста такого содержания: "Курение, употребления, использования табачных изделий, электронных сигарет, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания, кальянов запрещено!".

Напомним, 16 декабря 2021 года Верховная рада приняла изменения в некоторые законы Украины относительно охраны здоровья населения от вредного воздействия табака. Законом через 18 месяцев запрещается продажа ароматизированных и крепких сигарет.