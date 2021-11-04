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Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова просит руководство Грузии обеспечить экс-президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили надлежащей медицинской помощью в связи с критическим состоянием его здоровья.

«Сегодня получила письмо от гражданина Украины, председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михаила Саакашвили. На 35-й день голодовки Михеил сообщает о критическом состоянии своего здоровья, неудовлетворительных результатах анализов, сделанных накануне», - написала она в Facebook.

Денисова сожалеет, что в 71-ю годовщину принятия Конвенции о защите прав человека и основных свобод, подписантом которой является и Республика Грузия, продолжают применяться пытки в отношении граждан путем неоказания надлежащей медицинской помощи.

Она призвала руководство Грузии придерживаться норм международного права, в частности, статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно которой никого не может быть подвергнут пыткам или бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию.

«Обращаюсь к грузинским властям обеспечить гражданина Украины Михаила Саакашвили надлежащей медицинской помощью», - призвала Денисова.

Саакашвили тайно приехал из Украины в Грузию перед муниципальными выборами, состоявшимися 2 октября.

Он был задержан на квартире Цомая в Тбилиси 1 октября. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави. Цомая также арестован.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.

В СМИ появилась информация, что экс-президент Грузии незаконно пересек государственную границу Украины, спрятавшись в грузовом контейнере на пароме, который прибыл из украинского Черноморска в грузинский порт Поти.

Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не помилует Саакашвили.
ForUm

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