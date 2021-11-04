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Президент Грузии Саломе Зурабишвили в среду на специальном брифинге вновь повторила, что не помилует бывшего главу государства Михаила Саакашвили.

«Моя позиция по помилованию бывшего президента тверда и неизменна - нет и никогда», - заявила Зурабишвили, передает Интерфакс-Украина.

Она отметила, что Саакашвили не удовлетворяет критериям политического заключенного и невиновности.

«Он по своей воле нелегально проник в страну с целью дестабилизации. Учитывая это и большой интерес общества, он должен быть признан особенным заключенным, что требует от администрации пенитенциарной службы и властей особого внимания к нему, принятия всех мер, чтобы ухудшение его здоровья не было использовано для политических спекуляций или дестабилизации», - сказала Зурабишвили.

Она подчеркнула, что к этому вопросу больше не вернется.

Саакашвили тайно приехал из Украины в Грузию перед муниципальными выборами, состоявшимися 2 октября.

Он был задержан на квартире Цомая в Тбилиси 1 октября. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави. Цомая также арестован.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.

В СМИ появилась информация, что экс-президент Грузии незаконно пересек государственную границу Украины, спрятавшись в грузовом контейнере на пароме, который прибыл из украинского Черноморска в грузинский порт Поти.

Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.
ForUm

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