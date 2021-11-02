На внеочередных выборах мэра Харькова 31 октября победил секретарь горсовета, кандидат от партии «Блок Кернеса - Успешный Харьков!» Игорь Терехов. Как сообщила глава городской территориальной избирательной комиссии Елена Матвиенко вечером 1 ноября, Терехов набрал 50,66% голосов по итогам подсчета 100% протоколов, передает Радио Свобода.
Ближайший соперник Терехова, бывший глава Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин набрал почти вдвое меньше голосов – 82 008, или 28,4% (против 146 240 у Терехова).
Остальные кандидаты значительно отстали.
Гражданская сеть «Опора» заявила о ряде нарушений на выборах городского головы Харькова.
Движение «Честно» цитирует заявление Добкина о намерении судиться с судом «чтобы доказать, что его (Терехова – ред.) не избрали харьковчане».
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