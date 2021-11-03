16-летний Николай Харьковский отказался от добровольной сдачи крови на анализ после смертельного ДТП на перекрестке Одесской и проспекта Гагарина в Харькове.

Об этом сообщил представитель семьи погибшего водителя «Шевроле» Игорь Черняк, передает Суспильне.

«Безусловно, это его право по закону. Но у стороны следствия есть право обратиться в суд для принудительного отбора биологических образцов. И пока это право не реализовано!» - сообщил Черняк.

По мнению представителя потерпевшей, анализ мог бы «полностью исключить присутствие любых веществ, прямо влияющих на квалификацию преступления».

По словам Черняка, следствие собрало достаточно доказательств того, что за рулем находился именно 16-летний Николай Харьковский. По делу, по его данным, оперативно был назначен ряд экспертиз. Правоохранители ищут свидетелей аварии.

На вопрос, почему подозреваемый отказался сдать кровь, защитница подозреваемого Инна Данилова ответила: «Согласно действующему законодательству, доказательства по делу еще не открывались сторонам процесса. Следствие продолжается». Она также подтвердила, что сторона защиты не будет оспаривать заключение Харьковского под стражу.

Как сообщал ForUm, авария произошла около 20:40 26 октября в районе перекрестка улиц Гагарина и Одесской в ​​Харькове.

16-летний водитель «Инфинити» пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с Chevrolet. В результате аварии 58-летний водитель погиб на месте, трое пассажиров Инфинити - двое мужчин 19 лет и 16-летняя девушка с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

Позже полиция задержала 16-летнего водителя «Инфинити». Суд взял его под стражу.

Подозреваемый водитель по-разному комментировал обстоятельства ДТП журналистам: в одном случае он не отвечал на вопрос, был ли за рулем, в другом сказал, что отказали тормоза. Защитница водителя говорила, что он помнит только удар во время ДТП и просила освободить его под домашний арест.