Одесский окружной административный суд заблокировал попытку вернуть проспекту Небесной Сотни старое название имени маршала Жукова.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила депутат от местной «Европейской солидарности» Жанна Мандриченко.

По ее словам, речь идет об отмене судьями распоряжения Труханова №793 от 14.09. 2020 года «О созыве общественных слушаний по обсуждению вопросов о возвращении некоторым объектам топонимики в городе Одессы предыдущих названий».

В частности – переименование проспекта Небесной Сотни и улицы Инглези, которым хотели вернуть предыдущие названия.

Мандриченко напомнила, что переименование проспекта Небесной Сотни в проспект маршала Жукова было предвыборным обещанием Труханова.