также в разделеОбщество
В Украине разрешили отключать должников от коммунальных услуг 13
Шмыгаль рассказал, когда начнется новый учебный год 14
Из Украины выдворили хасида, устроившего драку в Умани 6
Кулеба прояснил ситуацию с якобы захватом самолета с украинцами в Афганистане 21
Дыхание осени: Ночью местами похолодает до +5С 10
«Дией» можно пользоваться без смартфонов и интернета 17
​Игорный бизнес РФ «отмывает» больше половины своих денег через украинский «Альпари Банк» и платежную систему Globalmoney 60
Синоптики рассказали, каким будет сентябрь 29
Призерша Олимпиады, подарившая квартиру тренеру, получит еще одну 38
Мальта признала украинские цифровые COVID-сертификаты 6
Суд отменил региональный статус русского языка в Днепропетровской области 19
Вакарчук впервые стал отцом 15
В Украине – 1581 новый случай COVID-19 48
25 августа. Картина дня 12
Призерка Олимпиады в Токио отдала подаренную квартиру тренеру 22
ВАКС разрешил заочное расследование против Януковича по делу «Межигорья» 11
На курорте в Албании утонул украинец 15
В Киеве открылось посольство Ирландии 12

Одесский окружной административный суд заблокировал попытку вернуть проспекту Небесной Сотни старое название имени маршала Жукова.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила депутат от местной «Европейской солидарности» Жанна Мандриченко.

По ее словам, речь идет об отмене судьями распоряжения Труханова №793 от 14.09. 2020 года «О созыве общественных слушаний по обсуждению вопросов о возвращении некоторым объектам топонимики в городе Одессы предыдущих названий».

В частности – переименование проспекта Небесной Сотни и улицы Инглези, которым хотели вернуть предыдущие названия.

Мандриченко напомнила, что переименование проспекта Небесной Сотни в проспект маршала Жукова было предвыборным обещанием Труханова.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

3
Теги