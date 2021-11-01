также в разделеПроисшествия
В ДТП под Кропивницким погибли 4 человека, среди них – трое детей 25
На железнодорожном переезде поезд сбил машину 18
В Херсоне мужчина взял в заложники женщину-продавца 16
Из-за тумана авто на Одесчине пробило стену частного дома 43
Разоблачена транснациональная преступная группировка, нанесшая ущерб иностранным компаниям на сумму $120 миллионов 17
В Карпатах произошло землетрясение 16
В Польше на стройке погиб 33-летний заробитчанин 15
В Украине – почти 27 тысяч новых случаев COVID-19 24
В Харькове на «зебре» Infiniti сбила насмерть пенсионерку 21
Полиция Закарпатья открыла дело из-за беременности 11-летней девочки 42
У полиции – две версии убийства активиста «Правого сектора» в Сумах 63
Суд арестовал 16-летнего виновника смертельного ДТП в Харькове 126
На Луганщине из-за артобстрела боевиков повреждены жилые дома и линия электросети 13
В Сумах застрелили активиста «Правого сектора» 33
В Украине – более 26 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки 25
Беспилотник боевиков сбросил взрывчатку на украинские позиции: погиб военный 58
Ветеран ООС пытался наладить отношения с девушкой, угрожая взорвать гранату 16
На Закарпатье произошло землетрясение 51

В дорожной аварии, которая произошла возле села Новошевченково Кропивницкого района Кировоградской области, погиб тренер по киокушинкой-карате Руслан Тодорашко и трое его воспитанников из Кривого Рога. Об этом рассказал руководитель Кропивницкого спортклуба по киокушинкай-карате Владимир Галимский, сообщает Суспільне.

По его словам, погибшие возвращались из проходившего в Виннице Чемпионата Украины.

Водитель грузовика  пытался избежать столкновения. Об этом он рассказал журналисту на месте дорожной аварии.

По словам Михаила, не захотевшего называть свою фамилию, он вез рубероид в город Каменское (Днепродзержинск) Днепропетровской области.

«Легковушка на большой скорости фактически выехала на обочину дороги, и мне некуда было съехать, чтобы избежать столкновения. Возможно, водитель машины заснул, не знаю. Я сразу вызвал на место происшествия полицию, легковой автомобиль лежал перевернутый на крыше», - сказал он.

Напомним, 1 ноября в 01:05 на автодороге Н-23 «Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье» вблизи села Новошевченково Долинского общества столкнулись легковой и грузовой автомобили.

В результате аварии на месте происшествия погибли водитель 46-лет и трое пассажиров, в возрасте 12, 14 и 16 лет. Это жители Кривого Рога Днепропетровской области.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги