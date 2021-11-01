В дорожной аварии, которая произошла возле села Новошевченково Кропивницкого района Кировоградской области, погиб тренер по киокушинкой-карате Руслан Тодорашко и трое его воспитанников из Кривого Рога. Об этом рассказал руководитель Кропивницкого спортклуба по киокушинкай-карате Владимир Галимский, сообщает Суспільне.

По его словам, погибшие возвращались из проходившего в Виннице Чемпионата Украины.

Водитель грузовика пытался избежать столкновения. Об этом он рассказал журналисту на месте дорожной аварии.

По словам Михаила, не захотевшего называть свою фамилию, он вез рубероид в город Каменское (Днепродзержинск) Днепропетровской области.

«Легковушка на большой скорости фактически выехала на обочину дороги, и мне некуда было съехать, чтобы избежать столкновения. Возможно, водитель машины заснул, не знаю. Я сразу вызвал на место происшествия полицию, легковой автомобиль лежал перевернутый на крыше», - сказал он.

Напомним, 1 ноября в 01:05 на автодороге Н-23 «Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье» вблизи села Новошевченково Долинского общества столкнулись легковой и грузовой автомобили.

В результате аварии на месте происшествия погибли водитель 46-лет и трое пассажиров, в возрасте 12, 14 и 16 лет. Это жители Кривого Рога Днепропетровской области.