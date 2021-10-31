По состоянию на 13:00 воскресенья, 31 октября, явка на внеочередных выборах городского головы Харькова составила 12,8%.

Об этом сообщила секретарь Харьковской городской территориальной комиссии Екатерина Мишустина, сообщает Интерфакс-Украина.

«Зарегистрировано 1 млн 17 тыс. 584 избирателя. Количество избирателей, получивших бюллетени на избирательных участках — 130 тыс. 416 человек», — сообщила Мишустина.

В пересчете на проценты явка составляет 12,8%.

Нынешняя явка на выборах мэра Харькова оказалась ниже, чем в прошлом году. На очередных выборах городского головы Харькова в 2020 году по состоянию на 13:00 явка составляла 13,5%.

31 октября в Харькове проходят внеочередные выборы мэра — на должность градоначальника претендуют десять кандидатов.

Избирательные участки для голосования работают с 08:00 до 20:00.

Досрочные выборы в Харькове назначили из-за смерти бывшего городского головы Геннадия Кернеса. Он победил на выборах мэра минувшей осенью, но умер в декабре 2020 года.