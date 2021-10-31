Выборы мэра в Харькове проходят сегодня, 31 октября. На кресло мэра претендуют 10 кандидатов.
Избирательные участки в Харькове открылись в 08:00. Голосование завершится в 20:00.
Избирательный бюллетень включает список из 10 кандидатов с фамилиями в алфавитном порядке и краткими сведениями. Напротив каждой из них пустой квадрат, в который нужно поставить галочку, "+" или любую другую отметку.
Отметим, избиратель имеет право один раз заменить испорченный бюллетень на новый. Для этого нужно обратиться к члену комиссии.
Для получения бюллетеня необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность:
- паспорт гражданина Украины в виде книжечки или ID-карты;
- военный билет для военнослужащих;
- временно удостоверение гражданина Украины.
На должность мэра Харькова претендуют десять кандидатов (фамилии в алфавитном порядке, как они указаны в бюллетене):
- Виктор Величков, самовыдвиженец, 64 года
- Михаил Добкин, самовыдвиженец, 51 год
- Дмитрий Маринин, самовыдвиженец, 54 года
- Алина Мустафаева, самовыдвиженка, 29 лет
- Константин Немичев, самовыдвиженец, 25 лет
- Сергей Ряполов, самовыдвиженец, 40 лет
- Владимир Плетнев, партия Шария, 60 лет
- Александр Скорик, Европейская солидарность, 46 лет
- Игорь Терехов, Блок Кернеса — успешный Харьков, 54 года
- Денис Ярославский, самовыдвиженец, 39 лет
Если никто из них не наберет более 50% голосов, будет проведен второй тур голосования.
Поскольку выборы мэра Харькова проходят в условиях пандемии коронавируса Центральная избирательная комиссия призвала избирателей голосовать безопасно. В ЦИК рекомендовали взять с собой кроме документов маску, антисептик и личную авторучку, а также соблюдать в помещении социальную дистанцию. Во время выборов в Харькове будут вакцинировать избирателей.
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