Выборы мэра в Харькове проходят сегодня, 31 октября. На кресло мэра претендуют 10 кандидатов.

Избирательные участки в Харькове открылись в 08:00. Голосование завершится в 20:00.

Избирательный бюллетень включает список из 10 кандидатов с фамилиями в алфавитном порядке и краткими сведениями. Напротив каждой из них пустой квадрат, в который нужно поставить галочку, "+" или любую другую отметку.

Отметим, избиратель имеет право один раз заменить испорченный бюллетень на новый. Для этого нужно обратиться к члену комиссии.

Для получения бюллетеня необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность:

паспорт гражданина Украины в виде книжечки или ID-карты;

военный билет для военнослужащих;

временно удостоверение гражданина Украины.

На должность мэра Харькова претендуют десять кандидатов (фамилии в алфавитном порядке, как они указаны в бюллетене):

Виктор Величков, самовыдвиженец, 64 года

Михаил Добкин, самовыдвиженец, 51 год

Дмитрий Маринин, самовыдвиженец, 54 года

Алина Мустафаева, самовыдвиженка, 29 лет

Константин Немичев, самовыдвиженец, 25 лет

Сергей Ряполов, самовыдвиженец, 40 лет

Владимир Плетнев, партия Шария, 60 лет

Александр Скорик, Европейская солидарность, 46 лет

Игорь Терехов, Блок Кернеса — успешный Харьков, 54 года

Денис Ярославский, самовыдвиженец, 39 лет

Если никто из них не наберет более 50% голосов, будет проведен второй тур голосования.

Поскольку выборы мэра Харькова проходят в условиях пандемии коронавируса Центральная избирательная комиссия призвала избирателей голосовать безопасно. В ЦИК рекомендовали взять с собой кроме документов маску, антисептик и личную авторучку, а также соблюдать в помещении социальную дистанцию. Во время выборов в Харькове будут вакцинировать избирателей.