Лидеры 20 крупнейших экономик мира 29 октября во время саммита G20 в Риме заявили, что примут меры по обеспечению вакцинации от ковида 70% взрослого населения мира до середины 2022 года.

Об этом информирует Reuters.

«Чтобы помочь достичь глобальных целей вакцинировать по меньшей мере 40% населения мира до конца 2021 года и 70% к середине 2022 года, мы примем меры, чтобы помочь увеличить поставки вакцин и основных медицинских продуктов в развивающиеся страны и устранить соответствующие ограничения на поставки и финансирование», — говорится в итоговом заявлении министров G20.

Стороны договорились о создании Совместной целевой группы по финансам и здравоохранению. Ее задача – расширение глобального сотрудничества по вопросам борьбы с будущими пандемиями.

Министры заявили, что создают новый орган, поскольку пандемия COVID-19 выявила существенные недостатки в способности мира координировать свой ответ.

Министры также призвали увеличить поставки вакцин через добровольные центры передачи технологий, такие как недавно созданные центры мРНК в Южной Африке, Аргентине и Бразилии, а также соглашения о совместном производстве и переработке. Призыв к добровольной передаче технологии мРНК означает фактически временный отказ от прав интеллектуальной собственности на вакцины и методы лечения COVID-19.

Главы крупнейших экономик мира вместе с представителями ведущих международных организаций обсудят неотложные вопросы международной повестки дня, в частности, борьбу с пандемией ковид и ее последствиями и преодоление климатического кризиса.