В Риме в субботу, 30 октября, проходит двухдневный саммит Большой двадцатки.
Открытие саммита состоялось в конгресс-центре La Nuvola.
На первой сессии мировые лидеры обсудят глобальную экономику и глобальное здоровье.
Завтра на саммите G20 обсудят изменение климата и устойчивое развитие.
После саммита мировые лидеры отправятся в шотландский Глазго, где состоится крупнейший за шесть лет климатический саммит, в нем примет участие украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским.
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