также в разделеМир
Вакцину Pfizer для детей от 5 лет разрешили в США 5
COVID-19 в Китае: зафиксировано рекордное с сентября количество инфицированных 9
МИД РФ: США высылают 55 российских дипломатов 11
Польша будет строить стену на границе с Беларусью 13
Facebook сменит название 30
Папа Римский сделал третью прививку от COVID-19 31
Ким Чен Ын похудел на 20 килограммов 67
Лукашенко объяснил, почему в Беларуси не будет западных вакцин 21
Польша планирует радикальное укрепление армии из-за «восточной» угрозы 17
Forbes назвал Маска самым богатым человеком в истории 12
СМИ: «Газпром» потребовал от Молдовы ослабить отношения с ЕС в обмен на газ 386
Японская принцесса Мако вышла замуж за простолюдина 24
ООН: 23 млн жителям Афганистана грозит смерть от голода 17
Молдова впервые купит газ не у России 26
Эрдоган передумал высылать послов десяти стран из Турции 34
Испания вернет гражданам штрафы, уплаченные за нарушение первого локдауна 31
США отнесли россиян в перечень «бездомных национальностей», МИД РФ негодует 29
Попытка переворота в Судане: Военные арестовали членов переходного правительства 16

В Риме в субботу, 30 октября, проходит двухдневный саммит Большой двадцатки.

Открытие саммита состоялось в конгресс-центре La Nuvola.

На первой сессии мировые лидеры обсудят глобальную экономику и глобальное здоровье.

Завтра на саммите G20 обсудят изменение климата и устойчивое развитие.

После саммита мировые лидеры отправятся в шотландский Глазго, где состоится крупнейший за шесть лет климатический саммит, в нем примет участие украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги