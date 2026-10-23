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Полiтика

Зеленський чекає на сигнал від Трампа

Зеленський чекає на сигнал від Трампа

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде представлена на найвищому рівні на саміті G20 у Флориді у грудні, якщо президент США Дональд Трамп запросить її.

США можуть змусити Росію піти на закінчення російсько-української війни, або хоча б на припинення вогню. Він наголосив на необхідності гарантій безпеки для України, повідомляє "Європейська правда".

"Все це можливо, коли поруч партнери. При медіації президента Трампа або американських перемовників. Я думаю, що це можливо і можна розраховувати на засідання в Флориді під час G20. Якщо президент Трамп запросить в такий формат Україну – Україна буде там представлена на найвищому рівні. Будемо сподіватися, що це можливо. Поки що такого сигналу ми не отримали. Розраховуємо", – додав Зеленський.

Фото: uatv.ua.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАУкраїнаG20ТрампЗеленський
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