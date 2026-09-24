Зеленський хоче зустрітися з Путіним на саміті G20

Президент Володимир Зеленський вважає, що саміт G20 у Маямі може стати майданчиком для тристоронньої зустрічі за участю України, США та Росії.

Зеленський заявив, що Київ підтримає такий формат зустрічі, якщо щодо нього буде відповідна домовленість, повідомляє "Суспільне".

Він зазначив, що Україна та США вже обговорювали, чи може G20 стати майданчиком для такого формату та чи готова Україна до зустрічі.

"Я вважаю, що це одна із найкращих можливостей, яка запропонована американською стороною, президентом Трампом щодо G20. Я вважаю, що це потенційна можливість, коли може бути тристороння зустріч з реальним результатом", – заявив Зеленський.

Він пояснив, що можливості для результативних переговорів, на його думку, створює сам формат G20, оскільки на саміті, крім європейських партнерів України, будуть представлені Китай, Індія, держави Близького Сходу та інші країни, частина з яких продовжує підтримувати економічні відносини з Росією.

"Це така, на мій погляд, можлива атмосфера, де може бути результат. Безумовно, Україна буде підтримувати, якщо буде такий формат і буде відповідна домовленість", – додав він.

Фото: ОП.