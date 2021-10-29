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В понедельник, 1 ноября, состоится заседание фракции «Слуга народа», на котором планируется рассмотреть кадровые изменения в Кабмине, а также избрать первого заместителя председателя фракции.

Об этом сообщила спикер партии Юлия Палийчук в Telegram.

«Планируют рассмотреть кадровые вопросы в исполнительной власти и в руководстве аппарата Верховной Рады; избрание первого заместителя председателя фракции, кандидатом на этот пост является народный депутат Андрей Мотовиловец; а также другие вопросы, связанные с работой фракции», - написала она.

Заседание фракции состоится в 19:00 в КВЦ «Парковый».

Как сообщал ForUm, ранее глава депутатской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщал, что Верховная Рада может рассмотреть не менее четырех вопросов о кадровых ротациях в Кабинете министров Украины на следующей пленарной неделе со 2 по 5 ноября.
ForUm

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