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Верховная Рада готовится провести ротации в Кабинете министров Украины. Должности могут лишиться от трех до пяти министров. Об этом заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия в эфире ток-шоу Свобода слова Савика Шустера.

«Мы говорили, что это может быть три-четыре, возможно, три-пять человек. Надо просто время, чтобы провести собеседования, выдвинуть кандидатов, предоставить им возможность подать документы, декларации и прочее, и потом уже голосовать в зале (парламента - ред.)», - сказал нардеп.

Арахамия отметил, что вопрос кадровых изменений в Кабмине был отложен, потому что на повестке дня была отставка главы Рады.

«На следующей неделе мы планируем этот вопрос (ротаций в правительстве - ред.) обсуждать. Потом, через неделю, когда будет пленарная неделя, - уже воплощать в жизнь», - уточнил он.

Отметим, "слуги народа" соберутся на заседание, чтобы обсудить ротации в Кабмине, 18 октября.
ForUm

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