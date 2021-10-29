28 октября на территории аэропорта «Борисполь» у 11 человек были обнаружены документы о вакцинации, которые могут содержать признаки подделки.
Все они прилетели в Украину из других государств, сообщили в полиции Киевщины.
Полиция открыла уголовные производства по ст. 358 Уголовного кодекса Украины о подлоге, а также использовании поддельных документов. По каждому из фактов будет проведена проверка и предоставлена соответствующая правовая квалификация.
Как сообщал ForUm, на днях в аэропорту «Борисполь» во время проверки документов работники Государственной пограничной службы обнаружили у двух женщин сертификаты вакцинации против COVID-19 с явными признаками подделки. Установлено, что одна из фигуранток – бывшая нардеп Надежда Савченко.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время