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28 октября на территории аэропорта «Борисполь» у 11 человек были обнаружены документы о вакцинации, которые могут содержать признаки подделки.

Все они прилетели в Украину из других государств, сообщили в полиции Киевщины.

Полиция открыла уголовные производства по ст. 358 Уголовного кодекса Украины о подлоге, а также использовании поддельных документов. По каждому из фактов будет проведена проверка и предоставлена ​​соответствующая правовая квалификация.

Как сообщал ForUm, на днях в аэропорту «Борисполь» во время проверки документов работники Государственной пограничной службы обнаружили у двух женщин сертификаты вакцинации против COVID-19 с явными признаками подделки.  Установлено, что одна из фигуранток – бывшая нардеп Надежда Савченко.
ForUm

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