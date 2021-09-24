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Пограничники оперативно-розыскного отдела Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» совместно с сотрудниками СБУ и таможни разоблачили схему перемещения через государственную границу Украины партии ценных девайсов с нарушением таможенного законодательства.

Как сообщила Госпогранслужба, бортпроводники одной из украинских авиакомпаний прятали мобильные телефоны в кейсы с питанием, мусорные пакеты и в конструктивных особенностях салона самолета. Впоследствии представители клининговых компаний должны были вывезти аксессуары за пределы пункта пропуска без прохождения какого-либо контроля под видом обслуживания борта и подготовки его к следующему рейсу.

Однако правоохранители разоблачили незаконную схему, поэтому реализовать замысел не удалось.

По результатам осмотра самолета, прибывшего в аэропорт «Борисполь» с Дубай, обнаружили 85 девайсов марки Apple. Среди них: iPhone 12 Pro Max, iPhone XS, iPhone XR, One Plus Nord, MacBook Pro.

Предварительно, в схему всего было привлечено около 10 человек, граждан Украины. По предварительной информации, сумма оценки товара достигает 100 тыс. долларов США.

Продолжаются проверочные мероприятия.
ForUm

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