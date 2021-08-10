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Международный аэропорт «Борисполь» занял 5-ю позицию в рейтинге топ-10 лучших аэропортов Восточной Европы, сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.

С 1999 года рейтинг ежегодно формируется консалтинговой компанией из Соединенного Королевства Skytrax. Победителей определяют путем проведения глобального опроса клиентов аэропортов. В опросе 2020-2021 годов приняли участие путешественники из более чем 100 стран мира.

Первое место среди аэропортов в Восточной Европе занял аэропорт Будапешта. Второе и третье места - Бухарест и Таллин, соответственно. МА «Борисполь» опрошенные оценили выше аэропортов в Тбилиси, Белграде, Братиславе, Загребе и Софии.

Награда World Airport Awards задает стандарты качества для мировой индустрии, оценивая уровень обслуживания клиентов в более 500 аэропортах мира. Процесс опроса и награждение полностью финансируется компанией Skytrax.

Напомним, в Международном аэропорту «Борисполь» реализуется пилотный проект Министерства инфраструктуры в рамках Национальной стратегии безбарьерности.  
ForUm

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