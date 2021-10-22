Полиция привлекает к ответственности бывшую нардепа за использование поддельного COVID-сертификата.

Как сообщила пресс-служба полиции Киевской области, женщина вместе с сестрой в аэропорту пытались использовать поддельные сертификаты о вакцинации, чтобы попасть в Украину. Поддельные документы изъяты, ведется следствие.

На днях в аэропорту «Борисполь» во время проверки документов работники Государственной пограничной службы обнаружили у двух женщин сертификаты вакцинации против COVID-19 с явными признаками подделки. Установлено, что одна из фигуранток является бывшей народной депутатом. Информацию о правонарушениях передали в полицию.

По факту использования поддельных документов было начато уголовное производство по ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

Расследование проводят дознаватели полиции Киевщины. Изъятые документы направлены на проведение необходимых экспертиз. В ближайшее время будет принято решение об объявлении подозрения фигурантке.

По данным УП, речь идет о Надежду Савченко и ее сестру.