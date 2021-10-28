Почти 22 млн грн субвенции будут направлены местным бюджетам на поддержку внутренне перемещенных лиц, нуждающихся в предоставлении временного жилья. Соответствующее решение правительство приняло во время заседания 28 октября, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

«Субвенцию получат 11 областей. На эти средства планируется приобрести 53 объекта недвижимости и провести ремонт 13 объектов для временного проживания около 242 внутренне перемещенных лиц», — сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

Кроме того, правительство утвердило Стратегию интеграции внутренне перемещенных лиц. Как подчеркнул премьер-министр, целью документа является создание условий для интеграции внутренне перемещенных лиц в принимающих территориальных общинах.

«В частности, речь идет об обеспечении полного доступа к административным, социальным и другим услугам, а также создании условий для развития потенциала внутренне перемещенных лиц на новом месте жительства», - отметил глава правительства.

По его словам, сегодня в Украине насчитывается более 1 млн 400 тыс. внутренне перемещенных лиц, поэтому реализация такой стратегии критически важна.