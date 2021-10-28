Новоназначенный глава Херсонской облгосадминистрации Геннадий Лагута снял свою кандидатуру на довыборах в Верховную Раду в пользу кандидата от «Слуги народа» Сергея Козыря, сообщается на сайте политсилы.

Но по закону срок для снятия кандидатуры уже истек.

Как подчеркнули в Гражданской сети Опора, заявление об отказе от баллотирования можно было подать в Центральную избирательную комиссию до 18 октября.

«Основания для отмены регистрации кандидата в народные депутаты определены частью 5 статьи 61 Закона Украины «О выборах народных депутатов». Это может быть обращение кандидата в депутаты об отказе от баллотирования, но не позднее чем за 12 дней до дня голосования, в случае прекращения гражданства, выбытия кандидата за пределы Украины на постоянное проживание, признания кандидата недееспособным или в случае его смерти. Следует отметить, что если обращение об отказе от баллотирования кандидатом для отмены его регистрации подано не позднее чем за 12 дней до дня голосования, ЦИК не рассматривает такое заявление и не принимает никакого решения. И в таком случае в бюллетене штамп «Выбыл» не ставится», - отмечает советник по юридическим вопросам Опоры Павел Романюк.

Член ЦИК Сергей Постивый также отметил, что отмена регистрации по заявлению кандидата уже невозможна.

«Ч. 5 ст. 61 Закона Украины «О выборах народных депутатов определяет»: «В случае поступления обращений, указанных в пунктах 1, 2 этой части, позднее чем за 12 дней до дня голосования, такие обращения избирательной комиссией не рассматриваются, решения по ним не принимаются». «Выбыл» обычно выдается в случае, когда решением суда отменена регистрация после того, как напечатаны бюллетени. Подозреваю, что отменить регистрацию в настоящее время больше невозможно, чем возможно. Поэтому подозреваю, что кандидат Геннадий Лагута будет в избирательных бюллетенях», - сказал он.

Напомним, кандидат в народные депутат от Партии Игоря Колихаева «Нам здесь жить» Геннадий Лагута был назначен главой Херсонской облгосадминистрации. Будучи в должности в помещении Херсонской ОГА, он призвал поддержать на выборах 31 октября кандидата от «Слуги народа» Сергея Козыря.