Президент Украины Владимир Зеленский назначил Геннадия Лагуту главой Херсонской облгосадминистрации. Соответствующий указ №553/2021 подписан 27 октября.

Представил новоназначенного главу ОГА общине области заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, который находится в Херсонской области с рабочей поездкой.

Он отметил, что кадровое изменение связано с тем, что предыдущий глава Херсонской ОГА Сергей Козырь баллотируется в народные депутаты на промежуточных выборах в Верховную Раду в одномандатном избирательном округе.

«Мы исходили из того, что нам нужен глава области именно из этого региона, который разбирается в Херсонской области. Мы уже несколько месяцев присматривались к господину Лагуте, поскольку он был и заместителем председателя областного совета. Главное, что область не потеряла управляемость и институциональную память», – объяснил замруководителя ОП.

Геннадий Лагута поблагодарил президента за доверие и назначение на чрезвычайно ответственный пост.

«Я приехал в Херсонскую область 25 лет назад и остался навсегда. Херсон навсегда в моем сердце. Здесь родились и живут мои дети, родился мой внук. Херсонщина – это уникальная территория, которая дает нам возможности для развития аграрной и туристической сфер, альтернативной энергетики и других бизнесов. Но самый главный наш ресурс, наш потенциал – это наши люди, наши дети. Потому как новый глава области я буду работать для людей и сделаю все, чтобы наша область была комфортной для жизни», – сказал председатель Херсонской ОГА.

Справка. Геннадий Лагута родился в 1974 году в Бердянске Запорожской области. В 1996-м окончил Бердянский государственный педагогический институт, где получил профессию учителя трудового обучения и физики, а в 2016 году – Межрегиональную академию управления персоналом по специальности «юрист». Работал на разных должностях в коммерческих и государственных учреждениях. В декабре 2020 был избран заместителем председателя Херсонского областного совета.