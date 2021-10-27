Директор Национального антидопингового центра Украины (НАДЦ) Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек подали в отставку после обнародования отчета Всемирного антидопингового агентства об обнаруженных нарушениях, сообщила пресс-служба Министерства молодежи и спорта.

«Национальная антидопинговая организация Украины (НАДЦ) нарушила международный стандарт тестирования. Поэтому уже сегодня директор НАДЦ Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек подали в отставку. Министерство заявляет, что мы занимаем четкую позицию по борьбе с допингом и никому не позволим нарушать антидопинговые правила. Реакция на нарушение будет мгновенной и жесткой», – заявил министр Вадим Гутцайт.

Всемирное антидопинговое агентство обнародовало предварительные результаты операции «Геркулес», в рамках которой было проведено расследование обвинений относительно существования в Федерации легкой атлетики Украины схемы покрытия использования допинга, а также в том, что Национальный антидопинговый центр нарушил требования Международного стандарта по тестированию и расследованию путем неправомерного отбора проб у спортсменов с предварительным предупреждением. По информации ВАДА, операция Геркулес не нашла никаких доказательств наличия системного покрытия использования допинга во ФЛАУ, однако были найдены потенциальные доказательства факта торговли эритропоэтином одним неназванным лицом.