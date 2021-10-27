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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отчиталось о нарушении правил Национальным антидопинговым центром Украины.

Об этом сообщает официальный сайт WADA. 

Расследование под названием «Операция Геркулес» началось в 2019 году. В ходе изучения материалов дела было выявлено, что НАДЦУ с 2012 года мог заранее уведомлять спортсменов о сборе допинг-проб, что является нарушением регламента, передает УНИАН.

«Есть убедительные и подтвержденные факты о том, что НАДЦУ связывался со спортсменами или их тренерами, и просил их появиться на следующий день для тестирования. Полученные данные свидетельствуют о том, что организация могла использовать эту практику перед важными международными соревнованиями, были случаи, когда вся национальная команда с отдельно взятого вида спорта присутствовала в НАДЦУ, ожидая тестирования», - отметил глава департамента расследований WADA Гюнтер Янгер. 

В 2021 году НАДЦУ сообщил о шести пробах, взятых во время соревнований, но на самом деле они были сданы во внесоревновательный период. Это якобы делалось для того, чтобы спортсмен выполнил норматив относительно необходимого количества внесоревновательных тестов перед Олимпиадой-2020 в Токио. 

WADA вскоре по итогам этого расследования вынесет вердикт для НАДЦУ.
ForUm

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