В Украине возобновил работу один из заводов по производству кислорода. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

Ляшко уточнил, что два завода по производству медицинского кислорода ушли на регламентные работы, а завод на Западной Украине сломался, из-за чего в некоторых больницах «почувствовали, что, возможно, не будет хватать кислорода»:

«Мы оперативно отреагировали, взяли определенное количество кислорода в Польше… Дополнительно открыли другие мощности».

По словам министра, 22 октября завод восстановил работу.

Ляшко также рассказал, что потребление медицинского кислорода в Украине растет и некоторые города потребляют «по 50 тонн в сутки», тогда как в прошлый пик было 10−12 тонн.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 20 791 человека, зафиксировано 386 летальных случаев, 6081 пациент выздоровел. В общем сделали 110 224 теста на COVID-19.