Учитывая быстрое распространение болезни и увеличение нагрузки на больницы, Кабинет министров перераспределил 395 млн грн на обеспечение коек централизованным кислородом. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время очередного заседания правительства 29 сентября, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

Всего в Украине для больных COVID-19 предусмотрено 90 тыс. коек: сейчас готовы 45 тыс. коек, 97% из которых обеспечены кислородом.

«Количество койкомест с подведенным кислородом в начале пандемии и сейчас - это две кардинально разные цифры. Способность усилена в разы, но мы на этом не останавливаемся и продолжаем работу, чтобы как можно больше больниц имели централизованное кислородное снабжение», - отметил Шмыгаль.

Также правительство выделило дополнительные 205 млн грн на доплаты медицинским и другим работникам лабораторных подразделений Минздрава, которые непосредственно борются с COVID-19.

Как отметил премьер-министр, это насущная необходимость, учитывая высокую загруженность на лабораторные центры, которые сейчас работают практически круглосуточно.