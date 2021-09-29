также в разделеОбщество
СБУ: После выборов в Госдуму РФ массовая паспортизация жителей ОРДЛО свернута 6
Венецианская комиссия призвала Украину срочно создать Этический совет при ВСП 7
Мэр Запорожья ушел в отставку 17
В Раде заявили, что в трех областях могут ужесточить карантин 14
Турция построит под Киевом центр испытаний беспилотников 21
Полиция начнет проверять COVID-сертификаты по QR-коду 10
Кабмин утвердил численность осеннего призыва 26
Стеклянные двери в душ: типы и особенности конструкции 17
НАН: Волна COVID-19 в Украине продолжит нарастать 17
Кабмин уволил главу Госмиграции 25
Ляшко: Ситуация с COVID-19 в Украине продолжает усложняться 16
Итальянский сенатор Роберто Рампи о закрытии независимых медиа в Украине: Не бывает демократии без свободы слова 50
В ЕС заговорили о злоупотреблении безвизом гражданами Украины 282
В НАН прогнозируют значительный рост числа больных COVID-19 20
В Ивано-Франковске COVID-больницы заполнены уже на 70% 11
В двух областях Украины показатели COVID-19 достигли оранжевого уровня 27
СМИ: Бойцам ООС разрешили открывать ответный огонь по оккупантам 29
Сегодня в Украине чтят память жертв Бабьего Яра 41

Учитывая быстрое распространение болезни и увеличение нагрузки на больницы, Кабинет министров перераспределил 395 млн грн на обеспечение коек централизованным кислородом. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время очередного заседания правительства 29 сентября, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

Всего в Украине для больных COVID-19 предусмотрено 90 тыс. коек: сейчас готовы 45 тыс. коек, 97% из которых обеспечены кислородом.

«Количество койкомест с подведенным кислородом в начале пандемии и сейчас - это две кардинально разные цифры. Способность усилена в разы, но мы на этом не останавливаемся и продолжаем работу, чтобы как можно больше больниц имели централизованное кислородное снабжение», - отметил Шмыгаль.

Также правительство выделило дополнительные 205 млн грн на доплаты медицинским и другим работникам лабораторных подразделений Минздрава, которые непосредственно борются с COVID-19.

Как отметил премьер-министр, это насущная необходимость, учитывая высокую загруженность на лабораторные центры, которые сейчас работают практически круглосуточно.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3500 грн.
8
Теги