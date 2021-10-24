За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 20 791 человека, зафиксировано 386 летальных случаев, 6081 пациент выздоровел. В общем сделали 110 224 теста на COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро воскресенья, 24 октября.
Показатели заболеваемости COVID-19 остаются на высоком уровне. Днем ранее болезнь диагностировали у 23 229 человек; 22 октября — у рекордного количества от начала пандемии, 23 785.
Ситуация с COVID-19 в регионах:
- г. Киев — 998 случаев;
- Винницкая область — 422 случая;
- Волынская область — 395 случаев;
- Днепропетровская область — 2211 случаев;
- Донецкая область — 1380 случаев;
- Житомирская область — 950 случаев;
- Закарпатская область — 211 случаев;
- Запорожская область — 1060 случаев;
- Ивано-Франковская область — 737 случаев;
- Киевская область — 880 случаев;
- Кировоградская область — 163 случая;
- Луганская область — 270 случаев;
- Львовская область — 1509 случаев;
- Николаевская область — 366 случаев;
- Одесская область — 1403 случая;
- Полтавская область — 970 случаев;
- Ровенская область — 488 случаев;
- Сумская область — 908 случаев;
- Тернопольская область — 647 случаев;
- Харьковская область — 1508 случаев;
- Херсонская область — 1085 случаев;
- Хмельницкая область — 897 случаев;
- Черкасская область — 598 случаев;
- Черновицкая область — 499 случаев;
- Черниговская область — 236 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Всего за все время пандемии в Украине заболели 2 769 405 человек, из них 2 375 776 выздоровели, летальных случаев — 63 872.
Напомним, за последние сутки привились от COVID-19 рекордное количество украинцев.
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