За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 20 791 человека, зафиксировано 386 летальных случаев, 6081 пациент выздоровел. В общем сделали 110 224 теста на COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро воскресенья, 24 октября.

Показатели заболеваемости COVID-19 остаются на высоком уровне. Днем ранее болезнь диагностировали у 23 229 человек; 22 октября — у рекордного количества от начала пандемии, 23 785.

Ситуация с COVID-19 в регионах:

г. Киев — 998 случаев;

Винницкая область — 422 случая;

Волынская область — 395 случаев;

Днепропетровская область — 2211 случаев;

Донецкая область — 1380 случаев;

Житомирская область — 950 случаев;

Закарпатская область — 211 случаев;

Запорожская область — 1060 случаев;

Ивано-Франковская область — 737 случаев;

Киевская область — 880 случаев;

Кировоградская область — 163 случая;

Луганская область — 270 случаев;

Львовская область — 1509 случаев;

Николаевская область — 366 случаев;

Одесская область — 1403 случая;

Полтавская область — 970 случаев;

Ровенская область — 488 случаев;

Сумская область — 908 случаев;

Тернопольская область — 647 случаев;

Харьковская область — 1508 случаев;

Херсонская область — 1085 случаев;

Хмельницкая область — 897 случаев;

Черкасская область — 598 случаев;

Черновицкая область — 499 случаев;

Черниговская область — 236 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 2 769 405 человек, из них 2 375 776 выздоровели, летальных случаев — 63 872.

Напомним, за последние сутки привились от COVID-19 рекордное количество украинцев.