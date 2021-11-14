Высокую загруженность коек с кислородом из-за роста случаев COVID-19 фиксируют в больницах в Киеве и восьми областях Украины, которые входят в “оранжевую” и “красную” зону эпидемиологической опасности. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, сообщает УНН.

В целом в Украине показатель загруженности коек с кислородом составляет 62,8%. Норма для "зеленой" зоны меньше чем 65%. Все, что выше, свидетельствует об ухудшении эпидситуации.

По состоянию на 13 ноября превышение нормы фиксируют в таких регионах Украины:

город Киев — 70,7%

Донецкая область — 76,3%

Ивано-Франковская область — 70,1%

Львовская область — 66,7%

Николаевская область — 71,2%

Одесская область — 67,6%

Ровенская область — 67,7%

Сумская область — 73,0%

Хмельницкая область — 65,4%.

Сейчас в “красной” зоне уже находится 18 регионов Украины: город Киев, Волынская, Запорожская, Одесская, Донецкая, Херсонская, Днепропетровская, Сумская, Херсонская, Николаевская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

В этих регионах предусмотрен ряд ограничений. В частности, запрещается:

работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов

проведение массовых мероприятий

Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей учреждений (мероприятий) будет вакцинировано.