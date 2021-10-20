также в разделеМир
КНДР заявила об испытании новой ракеты для подводного флота 40
За похищенных миссионеров США на Гаити требуют по миллиону долларов 8
Чешская полиция будет расследовать действия окружения Земана 62
В ЕК не исключают «финансовых инструментов» из-за скандального решения КС Польши 50
Земана лишат полномочий президента Чехии по состоянию здоровья 38
Латвия вводит локдаун: вакцинация в стране фактически провалилась 52
Россия приостанавливает работу постпредства при НАТО 31
Посол Франции покинул Беларусь по требованию Минска 24
За сутки из Беларуси в Польшу пытались нелегально попасть более 500 человек 12
Турция смягчает визовые требования для медицинских туристов 11
В Грузии началась пятая волна коронавируса 17
Самый продолжительный в мире локдаун будет ослаблен 28
Россия фиксирует рекордный суточный показатель заражения коронавирусом 29
В ЕС обеспокоены ситуацией на границе с Беларусью 15
Польша намерена радикально нарастить военную мощь 21
Латвия фиксирует антирекорд прироста коронавируса 16
Из-за пандемии COVID-19 в Италии резко возросло число бедных 56
Боевики ИГИЛ взяли на себя ответственность за взрыв в мечети Кандагара 14

МВД Грузии заявило о задержании еще одного человека в рамках расследуемого уголовного дела о незаконном переходе грузинской границы бывшим президентом Михаилом Саакашвили.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Rustavi-2.

«На основании решения судьи в рамках расследуемого уголовного дела о незаконном переходе грузинской границы задержан гражданин Г.Ц. 1989 года рождения», – заявили в МВД.

Ранее министерство сообщало о задержании троих граждан Грузии за оказание помощи Саакашвили в пересечении границы.

Саакашвили тайно приехал из Украины в Грузию перед муниципальными выборами, состоявшимися 2 октября.

Он был задержан на квартире Цомая в Тбилиси 1 октября. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави. Цомая также арестован.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.

В СМИ появилась информация, что экс-президент Грузии незаконно пересек государственную границу Украины, спрятавшись в грузовом контейнере на пароме, который прибыл из украинского Черноморска в грузинский порт Поти.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
7819 грн.
8
Теги