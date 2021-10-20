МВД Грузии заявило о задержании еще одного человека в рамках расследуемого уголовного дела о незаконном переходе грузинской границы бывшим президентом Михаилом Саакашвили.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Rustavi-2.

«На основании решения судьи в рамках расследуемого уголовного дела о незаконном переходе грузинской границы задержан гражданин Г.Ц. 1989 года рождения», – заявили в МВД.

Ранее министерство сообщало о задержании троих граждан Грузии за оказание помощи Саакашвили в пересечении границы.

Саакашвили тайно приехал из Украины в Грузию перед муниципальными выборами, состоявшимися 2 октября.

Он был задержан на квартире Цомая в Тбилиси 1 октября. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави. Цомая также арестован.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.

В СМИ появилась информация, что экс-президент Грузии незаконно пересек государственную границу Украины, спрятавшись в грузовом контейнере на пароме, который прибыл из украинского Черноморска в грузинский порт Поти.