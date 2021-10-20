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Согласно официальному заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть брата покойного мэра Кривого Рога Андрея Павлова наступила в результате токсического действия спиртов, случайного отравления алкоголем, сообщили в полиции.

Тело погибшего обнаружил знакомый, приехавший его навестить. Накануне пострадавший жаловался на проблемы со здоровьем.

18 октября в полицию поступило сообщение о смерти мужчины 1977 года в одной из квартир в Центрально-Городском районе Кривого Рога. По предварительной информации, видимых признаков насильственной смерти на теле погибшего нет.

Заявитель сообщил, что погибший утром позвонил ему и попросил привезти воды, поскольку со вчерашнего дня чувствовал себя плохо. Знакомый заехал к нему и предложил обратиться к врачу, а когда приехал в следующий раз – мужчина уже был мертв.

Данное событие зарегистрировано в порядке, предусмотренным действующим законодательством. Сейчас все обстоятельства выясняются.

Напомним, 18 октября тело родного брата погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова Андрея обнаружил друг в квартире на улице Черняховского.

Павлов Андрей Юрьевич был младшим братом погибшего 15 август мэра Кривого Рога Константина Павлова, основной версией гибели которого следствие сейчас считает умышленное убийство. Андрею Павлову было 46 лет.
ForUm

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