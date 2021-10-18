18 октября тело родного брата погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова Андрея обнаружил друг в квартире на улице Черняховского. Об этом стало известно по информации от сотрудников правоохранительных органов, которые сейчас находятся на месте происшествия, сообщает Первый городской.

Мертвого Андрея Юрьевича около 16:30 нашел его друг. При этом, по имеющейся информации, еще сегодня утром Андрея Павлова видели живым.

Павлов Андрей Юрьевич был младшим братом погибшего 15 август мэра Кривого Рога Константина Павлова, основной версией гибели которого следствие сейчас считает умышленное убийство. Андрею Павлову было 46 лет.

Была ли смерть насильственной, пока не сообщается.

Напомним, 15 августа 2021 года Павлов был найден мертвым в доме в селе Вольное под Кривым Рогом, рядом было оружие.