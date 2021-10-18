также в разделеПроисшествия
В ДТП под Житомиром погибли боевой медик и женщина 11
В Украине за выходной обнаружили 9524 случая COVID-19 16
На территории Одесского НПЗ произошел пожар 15
Во Львовской области произошло ДТП с грузовиком: есть погибшие 11
В Польше в результате ДТП погибла украинка 17
Машинист харьковского метро побил нетрезвого пассажира 24
На Донбассе боевики ранили украинского военного 27
В ДТП на Закарпатье погибли патрульный, пограничник и две молодые девушки 42
Пожар унес жизни трех человек во Львове 11
ООС: Боевики уменьшили число обстрелов, потерь нет 11
Боевики 10 открывали огонь на Донбассе, ранен военный 15
В Украине – почти 19 тысяч новых случаев COVID-19 31
В Украине снова произошло землетрясение 35
На Полтавщине полицейского подозревают в изнасиловании 17
Боевики 6 раз нарушили «тишину» на Донбассе 12
В Украине –16 309 новых случаев COVID-19 24
Херсонщина переходит в «красную» зону 22
На Прикарпатье задержали подозреваемого в убийстве участника АТО 26

18 октября тело родного брата погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова Андрея обнаружил друг в квартире на улице Черняховского. Об этом стало известно по информации от сотрудников правоохранительных органов, которые сейчас находятся на месте происшествия, сообщает Первый городской.

Мертвого Андрея Юрьевича около 16:30 нашел его друг. При этом, по имеющейся информации, еще сегодня утром Андрея Павлова видели живым.

Павлов Андрей Юрьевич был младшим братом погибшего 15 август мэра Кривого Рога Константина Павлова, основной версией гибели которого следствие сейчас считает умышленное убийство. Андрею Павлову было 46 лет.

Была ли смерть насильственной, пока не сообщается.

Напомним, 15 августа 2021 года Павлов был найден мертвым в доме в селе Вольное под Кривым Рогом, рядом было оружие.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги