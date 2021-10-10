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Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц объявил, что уходит со своего поста. Об этом сообщает BBC.

Решение уйти в отставку принято на фоне коррупционного скандала.

"Сейчас нам нужны стабильные условия. Поэтому, чтобы выйти из тупиковой ситуации, я хочу предотвратить хаос и обеспечить стабильность" - заявил Курц.

В качестве своего преемника Курц предложил министра иностранных дел страны Александра Шалленберга.

Прокуратура Австрии, занимающаяся антикоррупционными делами, ранее подтвердила, что ведет расследование в отношении Курца и еще девяти лиц, подозреваемых в злоупотреблении доверием и коррупции.
ForUm

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