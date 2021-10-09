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За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 15 908 человек, зафиксировано 250 летальных случаев, 5364 пациента выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро субботы, 9 октября.

Днем ранее обнаружили 16 362 новых случаев заражения коронавирусом.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 2 529 913 человек, из них 2 287 846 выздоровели, летальных случаев - 58 331.

Ситуация с COVID-19 в регионах:

  • м. Киев - 863 случая;
  • Винницкая область - 243 случая;
  • Волынская область - 328 случаев;
  • Днепропетровская область - 1291 случай;
  • Донецкая область - 1080 случаев;
  • Житомирская область - 622 случая;
  • Закарпатская область - 195 случаев;
  • Запорожская область - 773 случая;
  • Ивано-Франковская область - 334 случая;
  • Киевская область - 676 случаев;
  • Кировоградская область - 107 случаев;
  • Луганская область - 480 случаев;
  • Львовская область - 1177 случаев;
  • Николаевская область - 333 случая;
  • Одесская область - 1310 случаев;
  • Полтавская область - 376 случаев;
  • Ровенская область - 492 случая;
  • Сумская область - 702 случая;
  • Тернопольская область - 444 случая;
  • Харьковская область - 974 случая;
  • Херсонская область - 709 случаев;
  • Хмельницкая область - 646 случаев;
  • Черкасская область - 553 случая;
  • Черновицкая область - 688 случаев;
  • Черниговская область - 512 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, Украина занимает 19 место в мире по числу случаев COVID-19.
ForUm

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