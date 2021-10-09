За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 15 908 человек, зафиксировано 250 летальных случаев, 5364 пациента выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро субботы, 9 октября.
Днем ранее обнаружили 16 362 новых случаев заражения коронавирусом.
Ситуация с COVID-19 в регионах:
- м. Киев - 863 случая;
- Винницкая область - 243 случая;
- Волынская область - 328 случаев;
- Днепропетровская область - 1291 случай;
- Донецкая область - 1080 случаев;
- Житомирская область - 622 случая;
- Закарпатская область - 195 случаев;
- Запорожская область - 773 случая;
- Ивано-Франковская область - 334 случая;
- Киевская область - 676 случаев;
- Кировоградская область - 107 случаев;
- Луганская область - 480 случаев;
- Львовская область - 1177 случаев;
- Николаевская область - 333 случая;
- Одесская область - 1310 случаев;
- Полтавская область - 376 случаев;
- Ровенская область - 492 случая;
- Сумская область - 702 случая;
- Тернопольская область - 444 случая;
- Харьковская область - 974 случая;
- Херсонская область - 709 случаев;
- Хмельницкая область - 646 случаев;
- Черкасская область - 553 случая;
- Черновицкая область - 688 случаев;
- Черниговская область - 512 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, Украина занимает 19 место в мире по числу случаев COVID-19.
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